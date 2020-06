Skogbrann ved Elgsjøen slukket

Nyheter

Til Adresseavisen sier Brannmester Gunnar Sundli ved Midt-Norge 110-sentral at fremkommeligheten gjør at man sliter med å få inn brannmannskaper.

- Vi har hatt problemer med å få inn brannmannskaper til stedet på grunn av framkommelighet. Helitrans stiller med helikopter til disposisjon, og vi vil starte slukking med en gang de er på plass, sier Sundli til Adresseavisen lørdag kveld, like før klokken kvart på ti.

Brannmesteren opplyser videre om at værforholdene er gode, og at lite vind gjør at brannen ikke har spredt seg veldig. Det skal heller ikke være bebyggelse nært brannen.

Klokken 00.30 opplyste Sundli til Adressa at brannen er slukka og at brannvesenet har returnert.