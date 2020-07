Nå blir det påbudt å bruke sikkerhetsbelte i traktor

Nyheter

- Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått ved bruk av setebelte. En typisk ulykke skjer ved at fører blir kastet ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville de blitt mørbanket, men sannsynligvis reddet livet. Her trengs det en holdningsendring, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Påbudet om beltebruk i traktor trer i kraft 1. juli, men gjelder ikke blant annet ved kjøring på islagt vann og ved arbeid der en må gå inn og ut av traktoren hele tiden.

Jordbruksnæringen er en av næringene i Norge med flest dødsulykker i forhold til antall sysselsatte. Traktorulykker utgjør omtrent halvparten av alle dødsulykkene i landbruket, ifølge Arbeidstilsynet.

40 prosent av bøndene bruker aldri setebelte i traktor når de kjører utenfor offentlig vei, viser en spørreundersøkelse Sentio utførte for tilsynet i fjor høst. Bare 18 prosent oppga at de alltid bruker setebelte.

Arbeidstilsynet varsler nå kontroller av at setebelte er montert og bruken av det. Manglende beltebruk vil også følges opp etter ulykker.