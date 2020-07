Tommel opp for etterlengtet byggestart

Nyheter

I skarp konkurranse med to andre entreprenører, er det Midtre Gauldal baserte entreprenørselskapet Børset & Bjerkset Entreprenør AS, tildelt prosjektet med å bygge et dementtilpasset bygg over to etasjer ved Rennebu helsesenter. Erik Hagerup fra Rambøll - i Norge, er byggherreombud.