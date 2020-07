Lakselykke blir til gourmetmat på helsesenteret

Nyheter

Fredag landet Sven Sandodden fra Lillehammer sin andre laks på like mange dager. Sandodden fisker på Hoel vald i Orkla, og mens torsdagens rugg ble gjenutsatt (catch and release), var fredagens hunnlaks på drøye åtte kilo såpass skadet at den i stedet ble overlevert kjøkkenet på Rennebu helsesenter.

Unik råvare

Her ble den tatt imot av den dedikerte gjengen på det sagnomsuste instituttkjøkkenet.

- Dette er sykt bra råvare, utbryter kjøkkensjef Roy Sitter som knapt rekker å ta imot den unike råvaren, før Esam Alabas går i gang med fileteringen.

Storfiskeren selv er bare glad for at fangsten kommer andre til nytte.

- Det er jo hyggelig for meg også at man setter pris på dette, sier han.

Bra med fisk i elva

Sandodden fisker for tredje året i Orkla, og erfarer det de fleste sportsfiskere vet. At man aldri kan vite.

- I fjor tok vi ingenting, men i år er det bra med fisk, smiler han før han haster tilbake til elva.

Takket være rause gaver fra fiskerne, kan beboere ved helsesenteret snart belage seg på et kortreist måltid i ultraklassen.

- Vi fikk en laks i går, og en i forrige uke, så nå blir det snart gourmetmiddag på brukerne. Vi kommer til å servere bakt laks med masse gode urter, sier Sitter.

Sei Cordon Bleu

Sammen med Esam Alabas og Beate Berg er han straks ferdig til å servere dagens middag i helsesenteret, og selv om det ikke er laks som står på menyen akkurat denne dagen, tror vi sikkert at de som skal spise har noe å glede seg til. Som vanlig.

- Dagens er Sei Cordon Bleu (fisk pakket rundt ost og stekt) og rabarbrasuppe. Suppen selvsagt laget av lokale råvarer, for rabarbra er vi så heldige å få inn mye av, sier han.