Skremmende mange hytter mangler fungerende røykvarsler

Nyheter

I en pressemelding advarer nå Tryg Forsikring mot at mange hytter og fritidsoliger mangler fungerende røykvarsler. Et av landets største brannvesen har avdekket at nær 40 prosent av hyttene manglet røykvarsler. Dette bekreftes av flere brannvesen i Norge, og dette kan bety at så mange som 176.000 hytter mangler røykvarsler som fungerer på landsbasis.