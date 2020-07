Unntak i reiserådene er ikke en oppfordring til å reise

Nyheter

Regjeringen har presentert en ny liste over land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området hvor karanteneplikten oppheves. Men hva betyr det?

Det er laget et kart der landene er definert som røde eller grønne land. Kommer du fra et land som er grønt i kartet er det ingen karanteneplikt når du kommer hjem. Men vær obs på at land som i dag er grønne rask kan bli røde igjen ved smitteutbrudd i dette landet, da må du i karantene når du kommer hjem.

Det åpnes opp for å kunne reise til flere land i Europa, men samtidig understreker regjeringen at dette ikke er en oppfordring om å reise utenlands.

Tips for den som må reise

Sett deg godt inn i de lokale smitteverntiltakene i det landet du reiser til.

Det er innført tiltak og restriksjoner for å hindre smitte i mange land som kan få konsekvenser for den reisende.

Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

Ved endring i smittestatus i landet du besøker kan dette føre til lock-down, med de konsekvenser det vil ha for helsesystemet i landet og endringer for din reise.

Når du pakker for en reise denne sommeren oppfordres det til å planlegge for at reisen kan bli lengre enn planlagt, dette er spesielt viktig for deg som går på faste medisiner.

Ha alltid med gyldig pass og sørg for at du har gyldig reiseforsikring.

Dette bør du vurdere før reisen:

Risiko for å bli smittet på reisen(reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker)

Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.

Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.

Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.

Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen.

Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen.

Karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa(se liste under), skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke områder som er unntatt karanteneplikten vil kunne endre seg raskt, og det vil komme nye oppdateringer minst hver 14.dag. Dersom du kommer til Norge fra et grønt land, slipper du karantene. Karantenereglene gjelder for ferie- og fritidsreiser. Det er egne regler for arbeidsreiser.

Disse landene er pr 10. juli 2020 definert som grønne land:

Belgia

Danmark

Estland

Finland

Færøyene

Grønland

Hellas

Irland

Island

Italia

Kypros

Latvia

Lichtenstein

Lituaen

Malta

Nederland

Polen

Slovakia

Slovenia

Spania

Storbritannia

Sveits

Tsjekkia

Tyskland

Østerrike

samt regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige

Disse landene fraråder UD reiser til som ikke er strengt nødvendig: