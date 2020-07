Utradisjonell Dovrefjellmarsj

Nyheter

Koronakrisen setter en stopper for en tradisjonell versjon av Dovrefjellmarsjen 2020. Men Dovrefjellmarsjen vil likevel gå av stabelen. Det vil bli anledning for de som ønsker det å gå marsjen på egen hånd, over en lengre periode, fra 25. juli til 9. august.

- Det vil bli hengt opp en postkasse ved grinda ovenfor Hjerkinn Fjellstuggu, med en nummerert bok inni. Der kan man skrive navnet sitt og betale start kontingent på vipps eller giro. De vil da bli registrert i Dovrefjellmarsjens register. De som skal ha premie dette året, vil få den tilsendt etter marsjen, skriver arrangøren i en pressemelding.