UP holdt to laserkontroller - resulatet var oppløftende

Nyheter

Onsdag kveld var UP på farten i Oppdal, hvor de holdt to laserkontroller.

Den første fant sted i en 70-sone på Vognild, og varte fra klokken 14:30 til 16:00.

- Her ble det utstedt et forenklet forelegg til en person som kjørte 81 kilometer i timen, sier politibetjent Trine Solem ved Oppdal lensmannskontor til Opdalingen.

Utpå kvelden, fra klokken 19:30 til 22:00, sto UP med laseren i en 80-sone ved E6 sør for Oppdal. Her ble det skrevet ut to forenklede forelegg, der høyeste målte hastighet var 108 kilometer i timen.

Tre forenklede forelegg på like mange timer med kontroll er relativt lite.

- Dette tyder på at de aller fleste kjørte rolig i går, så det er veldig bra, sier Solem.