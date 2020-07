Måtte punge ut over 8000 kroner, da UP var ute med laseren

Nyheter

UP har igjen vært på ferde i Opdalingens nedslagsfelt, fredag 17. juli. Først holdt de laserkontroll på E6 i Drivdalen, i en 80-sone ikke langt fra skiferbruddet.

Kontrollen varte fra klokken 10:20 til 12:20 og resulterte i at det ble utstedt åtte forenklede forelegg.

Høyest målte hastighet var 108 kilometer i timen. Det gir forelegg på 8500 kroner og tre prikker på førerkortet.

Deretter tok patruljen turen videre til Gjøa (riksveg 70), hvor de rigget opp laseren på ny. Også dette i en 80-sone.

Kontrollen varte fra 13:40 til 15:10 og resulterte i seks forenklede forelegg for hastighet. Høyest målte hastighet var 99 kilometer i timen, noe som gir et forelegg på 4700 kroner og to prikker på førerkortet.