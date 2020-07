Bil feide nesten hest og vogn av veien

Nyheter

Fredag 18.7.1969

Eystein-kirka på Dovre

det særpregede og vakre kirkebygget som er reist på det gamle kirkestedet på Hjerkinn ved et samarbeid mellom de frilynde ungdomslaga som sokner til Dovretraktene, vil bli innviet av biskop Alex Johnson søndag 3. august. Det er lagt opp et stort program for vigslingshøgtida, bl. a. blir det prosesjon ved den geistlige betjening i Oppdal, Folldal og Lesja, og historisk utgreiing ved sokneprest Skaare i Lom.

Fredag 17.7.1936

Råkjøring

blandt bilister er det enkelte som klager over. En mann nevnte således nylig at hesten hans aldri har vært redd motorkjøretøier før forleden dag, da han møtte en bil som hadde en slik svimlende fart at den nesten feide både hest og vogn av veien. Det er som regel denslags kjøring som skaper bilsky hester og det er det ingen nu til dags som har lyst til å ha. I parentes kan bemerkes at det helst er fremmede biler som driver grasatkjøring. Våre egne bilister viser som regel alltid humanitet overfor hestekjørere.

Torsdag 19.7.1962

De dødes øyne til de levende

I 1944 ble det opprettet en «øyebank» i New York, forteller ukebladet Hjemmet. «Øyebanken» har først og fremst agitert for å få folk til å testamentere øynene sine til blinde mennesker. Det har også lykkes. Siden 1945 har over hundre tusen amerikanere gitt tilsagn om at øynene deres må bli gitt til et annet menneske etter deres død. Så snart en av dem dør, fjerner en av «banken»s leger hans eller hennes øyne - det må nemlig skje innen fire timer etter at døden er inntrådt. Deretter blir øynene plassert i en beholder som inneholder en slags gelé, som holder øynene friske i opp til 72 timer.

Torsdag 16.7.1970

Inga Tamnes fant uret

Erling Engelsjord mistet nylig et verdifullt ur under byggearbeid på Gulsenget. Etter et par dagers leting, ringte hans bror til Inga Tamnes. Han nevnte at de fryktet for at uret var blitt borte på vegen eller kommet ned i støpen. Til det svarte hun: «Uret er ikke kommet bort på vegen, og ikke er det i støpen. Han mistet det en dag han stablet materialer. Let i graset ved siden av materialstaben!» Det ble gjort, og akkurat der lå uret.

Fredag 17.7.1936

Sen klekning

ser det ut til å være blandt fugleviltet i år. Så sent som ved siste månedsskifte var det rypereder med egg i, så kyllingene kan bli små og temmelig lettkjøpte når sesongen begynner. Det var bra med stamfugl i vår.

Torsdag 16.7.1970

30 000 flere nordmenn drar sørover i år enn i fjor

Syden blir mer og mer tiltrekkende for nordmenn, går det klart fram av de raskt stigende kurvene som våre reisebyråer kan vise til. De forteller sitt utvetydige språk om at det i år er 20-30 000 flere nordmenn enn i fjor som har Syden som reisemål. Særlig er det kysten rundt Adriaterhavet og Middelhavet som er populær: Spania, Italia, Tunis, Israel og Jugoslavia. Når det gjelder turistreiser om vinteren er det Kanariøyene, Tunis og Israel som er de mest populære steder.

Fredag 17.7.1936

Varmen i Amerika ødelegger årsveksten og dreper hundrevis av mennesker

Varmen i Amerika har nu fått katastrofale følger. I Nord Dakota er notert 45 gr. celsius og i New York 50 gr. Hundrevis av mennesker er omkommet av varmen. Det regnes med at 90 pct. av Nord Dakotas farmere er totalt ruinert. Som bekjent bor en masse opdalinger i denne stat.

Fredag 18.7.1969

Støren Yrkesskole

linje for handel og kontorarbeid, har tatt opp nye elever. Blant dem er Kristine Engelsjord og Anne Kristine Gunnes fra Oppdal.

Torsdag 16.7.1970

Landsmøtet i Motorførernes Avholdsforbund

vedtok tre resolusjoner. I den første går MA inn for å få fjernet all offentlig reklamevirksomhet for alkohol. I en annen resolusjon går MA inn for økning i bevilgningene til politiovervåkning av trafikken på våre veier. I den tredje resolusjonen ber MA om at de som skal ta førerkort blir gitt bedre undervisning i spørsmålet om alkohol og trafikk.

Torsdag 17.7.1952

Voldsom feiring

4. juli-feiringen i USA kostet 613 menneskeliv, men amerikanerne hadde regnet med flere.

Torsdag 19.7.1962

Sorgens budskap

Til Lars Stenboeng kom for en tid siden et sorgens budskap fra Montana, USA, om at hans bror Fredrik Stenboeng er død 30. mars i en alder av 77 år. Avdøde skrev seg for Fred Dahl der borte. Han utvandret fra Oppdal i 1906 til South Dakota og har siden bodd i Statene. Fredrik Stenboeng ble gift med en amerikanerinne og da han var interessert i maskiner ble det til at han gikk over til dambygging, vegbygging o. l. med maskinelt utstyr. Selv om en ikke kjenner Fredrik så kan en sikkert gå ut fra at han her fikk utløsning for slektens nøyaktighet og arbeidsevner da han valgte dette yrke. Enkelte av de eldre oppdalinger husker sikkert Fredrik Stenboeng. Før han reiste til Amerika var han en dyrker av skisporten og var flere ganger med og konkurrerte i Svarthaugrennet. Fredrik har en søster, Mali, som lever i California. Hun er 88 år gammel.