En utvandrersaga med start i Rennebu

Nyheter

Onsdag 20.7.1994

12. juli lanserte Bladkompaniet den nye serien Amerika! skrevet av Rune Angell-Jacobsen. Den første boken, Drømmenes tid, begynner i Rennebu i 1858 hos familien Skogen som planlegger å forlate alt og reise til Amerika. Forfatteren er født i Florø, men bor for tiden i Bjugn. Angell-Jacobsen er major i luftforsvaret og har variert utdannelse og yrkespraksis bak seg.

Mange av hovedpersonene kommer fra Trøndelag, men etter hvert dukker det også opp mennesker fra andre deler av landet og fra nabolandene. Krumtappen i fortellingen er familien Skogen fra Rennebu, hvor datteren Elin er en sentral skikkelse. I tillegg til henne kommer flyktningen Johan Dala og Peder Valen fra Fosen.

Årsaken til at Angell-Jacobsen valgte Rennebu er flere. For det første var det ikke særlig stor utvandring fra kystbygdene på den tida, fordi fiskeriene var gode. Deretter ville han ha geografisk avstand til personene selv for ikke å vikle seg inn i detaljer fra eget nærmiljø. Dessuten lot det seg fremskaffe historisk bakgrunnsmateriale fra Orkladalen og spesielt Rennebu.

Angell-Jacobsen retter stor takk til Ingebrigt O. Bakk og Birgit Foss for hjelpa, og sier at kontakten med dem nok førte til at også bok nummer to for en stor del tar handlingen fra Rennebu. Han har selv vært flere turer til bygda og sett på omgivelsene. Bok to, som kom til ekstra etter besøkene hit til bygda, ble skrevet for bare et halvt års tid siden. Angell-Jacobsen håper at rennbyggen vil ha glede av å lese bøkene og at de kan kjenne seg igjen.