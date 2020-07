Nyheter

Søndag klokka 15.16 fikk politiet melding om at en mann på 45 år lå livløs i ei campingvogn på Halsetløkka camping i Oppdal. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistriktforteller at både Luftambulansen og vanlig ambulanse rykket ut, men at mannen ble erklært død på stedet.