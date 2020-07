Nyheter

- Erlend Gjønnes fra bedriften Orkel starter hos oss 1. september, og han er sønn av eieren av Orkel. Han har søkt seg hit til oss mest for å få en annen type erfaring. På sikt er han tiltenkt å ta over Orkel, sier Trygve Berdal, daglig leder i ReMidt IKS. ReMidt er det nye renovasjonsselskapet for blant annet Oppdal og Rennebu.