- Vi er bedre forberedt om det skulle komme en ny koronabølge til høsten

Nyheter

De siste to ukene har rundt halvparten av de nye koronatilfellene med kjent smittested rapportert smitte etter reise utenlands, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport. Overlege Siri Helene Hauge ved FHI er klar på at det fortsatt er snakk om lave smittetall, til tross for at det har vært en liten økning i smitten. Folkehelseinstituttet venter sporadisk økning i smittetallene i forbindelse med lokale utbrudd og klynger, skriver NTB.