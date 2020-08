Ingen attraksjoner i Oppdal?

Nyheter

Sommeren 2020 er sommeren for norgesferie. Mange er nok ikke så kjente i Norge, og da hjelper det med oversikter over hvor det er fine ting man kan oppleve. Men i en oversikt over turistattraksjoner i Norge, er det ingen i verken Oppdal eller Rennebu. Oversikten har både naturattraksjoner, kunst og kultur, og aktiviteter. Trondheim er rgistrert med 16 turistattraksjoner. Men NTB er åpne for at det kan mangle ting i oversikten, og tar gjerne imot tips på nyhetsgrafikk@ntb.no.