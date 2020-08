Personer klager på smerte i rygg og nakke etter sammenstøt på E6

Nyheter

Like før halv tre tirsdag ettermiddag fikk politiet melding om et trafikkuhell på E6 ved Kongsvold Fjeldstue. Operasjonsleder Vegard Helgesen Riseth i Trøndelag politidistrikt opplyser til Opdalingen at det har skjedd et sammenstøt mellom to personbiler.

- Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra. Totalt er tre personer involvert og det er ikke rapportert om alvorlige skader. Det meldes om vond rygg og nakke etter sammenstøtet, sier han.

Både politi og ambulanse er på stedet.

Helgesen Riseth opplyser om at det ikke er noen trafikale problemer på stedet.