Regjeringen strammer inn - her er de nye tiltakene

Nyheter

Regjeringen la fram nye smittevernregler på en pressekonferanse fredag. Over hele landet har det de siste dagene oppstått flere nye smittetilfeller av koronaviruset.

Under kommer noen av de viktigste tiltakene som innføres for å hindre smittespredning. Regjeringen vil gjøre nye vurderinger av smittesituasjonen i begynnelsen av september.

Kommuneoverlegen ber næringslivet skjerpe seg Minner aktørene på hvor viktig det er å følge smittevernsregler.

Skjenkestopp etter midnatt

Det blir forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, opplyser helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

– Fra i morgen (lørdag) blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, sier Høie.

Høie innrømmer at regjeringen frykter flere hjemmefester når den nå innfører forbud mot alkoholservering etter midnatt.

– Jeg er redd for det, det må jeg ærlig innrømme at jeg er. Derfor er vi veldig tydelige på at vi må holde reglene vi har i samfunnet. Man må vite at når man skal ha hjemmefest, kan det ikke være mer enn 20 og man skal jo holde en meters avstand der og, sier han.

– Det må man tenke gjennom hvis man skal holde en privat fest hjemme. Spesielt ungdom, som jo ofte føler det kan være kjekt å invitere noen til. Også ungdom kan være smittet uten å ha symptomer, sier Høie.

Ingen åpning av breddeidretten

Det blir ikke åpnet for breddeidrett i Norge fra 1. september, opplyser Høie. Det blir dermed ingen kamper og konkurranser for dem over 19 år.

Samtidig slo han fast at grensen på maksimalt 200 personer på arrangementer beholdes, slik det for eksempel er med publikum på eliteseriekamper i fotball. Tidligere har det vært antydet en åpning for 500 personer fra 1. september, men slik blir det ikke.

Fra 1. august har barn og unge i idretten kunnet drive kampaktivitet og konkurranser. Breddeidretten har lenge håpet på at også de voksne kunne få et slikt klarsignal, men det må de vente på.

Mandag skal blant andre Norges Fotballforbund møte myndighetene for å diskutere framtiden for idretten. Utviklingsdirektør Alf Hansen i NFF gjorde det tidligere fredag klart at de ikke kommer til å be om en åpning for kamper, men for trening med kontakt.

– Vi forstår at det vil være mer risiko ved åpning for kamper, så det håper vi kommer i neste fase, sa han til NTB.

Nytt koronatilfelle i Midtre Gauldal Det er Folkehelseinstituttet som opplyser dette fredag.

Venter med anbefaling av munnbind

Innen 14. august kan det komme en anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtrafikken, varsler Høie.

Han understreket imidlertid at munnbind ikke er et alternativ til avstandsbestemmelsene.

– Meteren beskytter betydelig bedre enn munnbind. Men vi må ta innover oss at det er situasjoner der det er vanskelig å holde på meteren. Da kan munnbind være et godt supplement i rushtiden, sa Høie.

Grunnen til at regjeringen ikke innfører en anbefaling nå, er at dette krever kampanjer om riktig bruk, samt å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet.

Fortsatt karantene utenfor EØS

Det åpnes ikke for reiser til utenfor EØS-området uten at man ilegges karantene ved hjemreise til Norge.

Regjeringen anbefaler også å unngå unødvendige reiser til alle land. Det gjelder selv land som er betegnet som «grønne».

– Økt reiseaktivitet har medført økt smitte i Norge. Vi fraråder nå alle unødvendige reiser til utlandet. Dette betyr at vi heller ikke åpner for reiser fra land utenfor EU/EØS-området med det første, sa Høie.

Reisende som ankommer fra røde land, skal ha på munnbind når de kommer til Norge og er på vei hjem i karantene.

Ved opphold i «grønne land» slipper man karantene etter reisen. Ved øvrige reiser må man ti dager i karantene.

Frykter fester og fadderuka

Studiestart nærmer seg med stormskritt. Folkehelseinstituttet er bekymret for fadderuka etter flere smittetilfeller på fester den siste tiden.

– Festing blant unge og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Vold advarer at viruset lett kan spre seg og starte store utbrudd.

– Det er viktig at studenter kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol, uttalte hun.

Det er avdekket 21 tilfeller av koronasmitte etter fire fester vest i Oslo i helgen. Flere smittetilfeller i Bergen knyttes til de festene.