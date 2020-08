Nyheter

- Klokken 21.43 fikk politiet melding om at et tog kjørte på et rådyr mellom Fagerhaug og Oppdal. Viltnemda og Bane Nor ble varslet og håndterte saken selv, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Klokken 21.44 fikk politiet melding om påkjørsel av elg på E6 Fagerhaug.

- Det står ikke noe om tilstanden til elgen i loggen. Viltnemda ble varslet. Sjåføren er uskadd, men det ble skader på bilen, sier Ustad.