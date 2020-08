Høstens kirkekonfirmasjoner går som planlagt

Nyheter

Deltakere som ikke tilhører samme husstand, må holde minst én meter avstand.

– Kirken vil legge til rette for at så mange som mulig kan delta. Mange steder holdes det derfor flere gudstjenester enn vanlig. Det gjør vi for at de som ikke bor sammen kan holde avstand til hverandre, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Maksimalt 200 personer kan delta, forutsatt at alle som ikke bor sammen, kan holde 1 meter avstand skulder til skulder. Maksantallet i den enkelte kirke vil derfor variere.

- Vårt første arrangement siden koronaen kom til bygda Kulturkomiteen til Oppdal menighetsråd inviterer til lavterskel allsangkveld ved Maret på Vang.