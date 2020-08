Statens vegvesen: Kan bli aktuelt med lokale smitteverntiltak

Nyheter

- Trafikkstasjonene vil fortsatt være åpne for de som har bestilt time, men lokale smitteutbrudd kan føre til at vi innfører noe strengere smitteverntiltak enkelte steder. Vi er i dialog med helsemyndighetene og forholder oss til rådene vi får, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Dette betyr blant annet at de som skal ta teoriprøve eller praktisk førerprøve må bruke munnbind enkelte steder.

- Allerede fra i dag er det påbudt med munnbind for de som skal ta praktisk førerprøve på Mysen i Indre Østfold. Dette gjelder for klasser der kandidat og sensor sitter nær hverandre under prøven, blant annet klasse B, personbil. Påbudet gjelder ikke for tyngre klasser eller for motorsykkel, sier Dreyer.

Timebestilling

Det er også påbudt med munnbind for de som skal ta teoriprøve på Mysen. Kandidatene må selv ta med eget munnbind.

- Per i dag er dette det eneste stedet vi har påbud om munnbind, men dette kan endre seg dersom det kommer flere lokale utbrudd i områder der vi tilbyr oppkjøring og teoriprøve. Vi gjør dette for å ivareta smittevernet til både kandidatene og til egne ansatte, sier Dreyer.

Hun minner om at alle som skal til en trafikkstasjon må bestille time for å få utført tjenester.

- Timebestilling har gjort at vi kan holde trafikkstasjonene åpne til tross for koronasituasjonen. Det gir oss forutsigbarhet og det sikrer at ikke for mange er samlet samtidig inne på våre stasjoner.