- Vi vil at alle skal ha muligheten til å komme seg ut på tur

Turgruppa i Rennebu har de siste ukene reist på kortreiste turer. I helga var det duket for sesongens siste tur og den gikk til Odden nordre, som ligger i Tynset kommune. Her fikk blant annet gruppa treffe Nils Inge Odden, som er oppvokst på gården, og som fortalte gruppa om Odden nordre og drifta. De fikk blant annet høre at skoleveien kunne by på så mangt. I dag er det datteren Annette Odden som har tatt over gården.