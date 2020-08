Nyheter

Det var et god blanding av politikere, næringslivstopper og bygningsmedarbeidere som sto samlet utenfor Oppdal Innovasjonssenter (det nye Siva-bygget), da det var duket for grunnsteinsnedleggelse torsdag. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sto for avdukingen av "bygget”.