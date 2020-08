Funn av flere døde dyr: Sendt til laboratorium for analyse

Nyheter

En hyttebeboer i Rennebu har rapportert inn funn av flere døde harer i utmark.

- Meldingen ble gitt til fagansvarlig Skog og miljø i Rennebu kommune, Ståle Solem. Det er en hyttebeboer som har funnet flere døde dyr, og inntil vi vet hva dette skyldes, ønsker vi å være i forkant, sier kommuneoverlege i Rennebu, Tove Hem til Opdalingen.

Ønsker å være føre var

I og med at det var flere døde harer som ble funnet, er disse sendt til Veterinærinstituttet for analyse.

Kommuneoverlegen vet ennå ikke om dette skyldes harepest, men ønsker at føre var-prinsippet gjelder i denne saken.

- Vi fraråder inntil videre at folk drikker fra bekker og vi ber også om at du ikke tar på døde dyr du eventuelt skulle komme over i utmarka, sier hun.

Hva er harepest, tularemi?

Harepest er en infeksjon hos gnagere som også kan smitte til mennesker.

Harepest er en såkalt zoonose, det vil si sykdom som smitter mellom dyr og mennesker. Harepest kalles på fagspråket tularemi.

Det er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Franciscella tularensis. Smitte stammer som regel fra en gnager, f.eks. mus eller lemen. Bakterien er hardfør, og kan overleve lenge i naturen uten en vert.

Vann kan på den måten bli en smittekilde. Kommer syke dyr seg inn i en brønn eller andre drikkevannskilder, kan det spre smitte til mange. Utbrudd av harepest i Norge skyldes nesten alltid smitte via vann.

Sykdommen kan også spres gjennom mygg eller flått. Dette er den vanligste smittemåten i Sverige og Finland, men her hos oss smitter harepest i liten grad på denne måten.

Symptomer

Tiden fra smittestoffet kommer inn i kroppen til sykdom utvikles (inkubasjonstiden) er oftest 3-5 dager, men den spenner fra 1 til 21 dager.

Infeksjonen kan forløpe uten symptomer. Men når den gir symptomer starter den vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine, tretthet og kvalme. De vanligste sykdomsformene viser seg deretter som en halsbetennelse med tydelig kjertelhevelse på halsen (smitte fra vann), eller som et sår i huden som ikke vil gro, og med hevelse av de nærmeste lymfeknutene, for eksempel i armhulen dersom såret er på en hånd eller arm.

Sykdommen kan også arte seg som en lungebetennelse, eventuelt mageinfeksjon. I noen tilfeller finnes bare feber og allmennsymptomer uten lokale infeksjonstegn.

Harepest, forekomst

I Norge er det vanligvis cirka 50 tilfeller årlig. Små, lokale epidemier (hyppigst i Trøndelagsfylkene og Nord-Norge) forekommer jevnlig. I 2011 var det 180 meldte tilfeller i Norge, og i 2017 var det 93 tilfeller. Begge disse årene var det store gnagerbestander. I 2018 var det 58 tilfeller, i 2019 er det meldt om uvanlig mange tilfeller tidlig i sesongen.

Harepest, årsak

Harepest er en infeksjon hos kaniner/harer, eller smågnagere som lemen og mus. For smågnagere er sykdommen ofte dødelig. Mennesker kan smittes på 3 måter: