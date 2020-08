Slik er Siva-bygget

Nyheter

Torsdag la distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland ned grunnsteinen for Oppdal Innovasjonssenter. Oppdal Innovasjonssenter ligger i sentrum av Oppdal, og blir på 5.500 m2 fordelt på fem etasjer inklusive kjeller og mesanin. Her blir det møteplasser inne og ute, aktiviteter og opplevelser. Det blir kontorfellesskap med faste og fleksible arbeidsplasser for enkeltpersoner, småbedrifter og litt større team. Bygget vil også romme et klatre/buldresenter, butikker og areal for å vise fram det som tar form i huset og ellers i regionen. Bygget skal stå ferdig ved årsskiftet 2020/2021.