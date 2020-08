Nyheter

Statens vegvesen gjennomførte en kontroll av tunge kjøretøy på Berkåk torsdag. Det var 66 tunge kjøretøy som passerte kontrollplassen, og 19 av dem ble kontrollert. Av de 19 fikk 10 kjøreforbud, og to ble anmeldt. Den ene anmeldelsen var at et russisk kjøretøy som ikke stoppet for kontroll. Den andre var en fisketrailer som er gitt bruksforbud på grunn av avrenning gjentagende ganger.