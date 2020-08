Skolestart: Ta med hei ned fra fjellet

Nyheter

MOT vil ha hele Norge til å si hei! Har du noen gang tenkt over hvor utrolig mye et hei kan bety? Et hei kan forandre dagen.

Derfor oppfordrer MOT hele Norge om å si hei til så mange som mulig. Nå er det skolestart. MOT Norge kjører en landsdekkende Hei-kampanje sammen med 277 skoler. Om vi ikke kan klemme hverandre i år, kan vi i hvert fall si hei. Alle har tid til et hei.

- Mange ungdommer gleder seg til skolestart, men det er minst like mange som gruer seg. Å si hei er en liten handling som kan kreve mot. Et enkelt hei kan forandre dagen og kanskje også livet til noen, sier leder i MOT Norge, Mariann Janson.

Sier du hei, sier du mer enn du tror

MOT jobber med livsmestring og for å skape robuste unge som inkluderer alle. Den innsatsen som legges ned i starten av skoleåret legger grunnlaget for elevenes trivsel på skolen.

Derfor er det på MOT-skoler lagt ekstra trykk på aktivitet rundt skolestart. Inspirasjonen til Hei-kampanjen kom fra ungdommer som fortalte at et hei fra en klassekamerat kunne være forskjellen på å føle seg inkludert eller ekskludert.

- Du skal aldri undervurdere kraften av et hei. I en tid med større avstand enn noen gang krever det enda mer av oss for å vise at vi ser hverandre. Det handler om å vise mot til å bry seg og gjøre de enkle tingene i hverdagen, sier Mariann.

Start med deg selv

Flere kjente politikere og profiler har stilt seg bak budskapet. Er du en som sier hei? Alle har godt av et hei i hverdagen. Noe så enkelt, men likevel så viktig. Start med deg selv: Sier du hei til de du kjenner, til personen i disken eller naboen din?

- Vår drøm er å få med hele Norge til å spre Hei-glede. Husk at sier du hei, sier du mer enn du tror, avslutter Mariann.

Ta med deg hei ned fra fjellet. Bli med på Hei-dugnad.