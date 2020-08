Skar hull på rundball og store dekk

Nyheter

Mandag klokka 12.30 fikk politiet melding om at et gårdsbruk i Storlidalsvegen i Oppdal hadde blitt utsatt for hærverk.

- Det hadde vært hærverk på fôrballer, og det var blitt skåret hull på dekk til store landbruksmaskiner og utstyr, forteller stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen. Stasjonssjefen forteller videre at politiet kom til gården mandag kveld, og at det er blitt opprettet straffesak. Foreløpig har politiet ikke så mange spor å gå etter og ifølge stasjonssjefen har ikke bonden mistanke om hvem som kan ha utført hærverket. Politiet er interessert i tips fra folk som kan ha sett noe.