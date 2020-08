Jegere oppfordres til å besøke skytebanen før jakta

Nyheter

– Vi har stor tro på at årets storviltjakt vil bli gjennomført på en like god og sikker måte som ellers, da jegerne har avlagt godkjent skyteprøve tidligere. Vi vil likevel minne om at du som jeger har ansvar for at våpenet du bruker er riktig innskutt med ammunisjonen du skal bruke under jakta, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.