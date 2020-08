Teaterstykke fikk terningkast seks

Nyheter

Onsdag 17.8.1994

Årets fremføring av teaterstykket «I Dovresno» basert på Inge Krokanns roman høstet lovord og ros fra et altfor fåtallig publikum. Men stykket skal settes opp til neste år også.

Selv om «I Dovresno» av Inge Krokann er en roman og ikke en dokumentarfortelling, kan allikevel det å oppleve fremføringa av teaterstykket fungere som en kulturbærer for hvordan livet kan ha artet seg her i bygda. Stykket tar utgangspunkt i Los-garden og livet der, tidsmessig midt på 1400-tallet. Sentralt i stykket står gutten Roald som skal ta over garden, og forventningene til ham er at han skal bli en driftig kar og leder i bygda. Slik gikk det imidlertid ikke.

Årets fremføring av teaterstykket blir betegnet som enda bedre enn i fjor. Flere vi snakket med etter oppsettinga betegnet de nye momentene som hadde kommet til som meget bra. Også aktørene selv virket veldig fornøyde. Etter avslutninga vanket det både champagne, blomster og gratulasjoner.

Oppspilte teaternerver hadde fått full utløsning gjennom det klimaks en slik oppsetting kan være. For det er tross alt ett helt år til neste gang, og da sier det seg selv at alt må klaffe når stykket settes opp bare en gang i året. (…)