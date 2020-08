Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

Nyheter

– Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden. Etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for slik felling i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Her er bestanden lavere enn bestandsmålet som Stortinget har fastsatt. Foreløpige tall viser også at skadene på husdyr er redusert, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.