Nærmere 800 personer har blitt koronatestet i Oppdal

Nyheter

Per 1. september, vil det foregå testing mandag, onsdag og fredag i Oppdalshallen. Ordfører Geir Arild Espnes opplyser i en pressemelding at det nå er satt opp et telt fra FIG (sivilforsvaret) som skal være permanent der i høst/vinter.

- Nå kan alle som har behov for det få en test uten å først kontakte fastlege, sier ordføreren.

Ordføreren opplyser at de nå tester ut ifra tre hovedkriterier:

Dersom du har vært i kontakt med noen som er bekreftet covid-19 Dersom du har luftveissymptomer Dersom du har vært i utlandet

- Folk bes om å ta kontakt på Koronatelefon 90082519 om du har spørsmål rundt testing og om time til testing. Det blir nå testet cirka 30 personer per testdag. Vi har til nå testet 792 personer i Oppdal, sier Espnes.

Luftveisklinikken

I pressemeldingen står det at luftveisklinikken vil fortsette i høst, men det er kun på dagtid.

- Luftveisklinikklege vil undersøke de som har luftveissymptomer. Alle andre skal til sin egen fastlege, sier ordføreren.

Er du syk, ta kontakt med fastlegekontoret ditt, som vil videreformidle til riktig lege undersøkelse hvis behov. Utenom åpningstid 116117 eller alvorlig sykdom 113.

Koronatelefon og e-post

I tillegg til at kommunen har opprettet en koronatelefon, har de også opprettet en koronamail.

- Dersom du har helsespørsmål ang. korona, ønsker time til testing, ring koronatelefonen. Er du syk og trenger helsehjelp, ring fastlege. Det er nå opprettet en egen koronamail. Dersom du har spørsmål om arrangement, som arbeidsgiver, om reiser, om rutiner, spørsmål som omhandler korona, ta kontakt på korona mail til korona@oppdal.kommune.no, står det i pressemeldingen.

- Vi har ei ressursgruppa som svarer på mail. Dersom du har personlige helsespørsmål om korona tar du kontakt på koronatelefon på 900 82 519.

Anbefaler å følge med på FHI

Når det kommer til konfirmasjonene, sier Espnes at informasjon ligger på kommunens side.

- Vi oppfordrer alle til å følge med på FHI.no, Helsedirektoratet.no og regjeringen.no. Vi ber også folk om følge FHI sine reiseråd om å unngå unødvendige utenlandsreiser.