Sauer gikk på jernbanelinja og okser på veien

Torsdag klokka 14.23 fikk politiet melding om sauer på toglinja i Oppdal.

- Meldinga gikk ut på at det var tre sauer på jernbanelinja. Melder opplyser at noen jager sauene av sporet. Togleder ble varslet om sauene, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Husdyr sto også i fare for å bli påkjørt på fylkesveg 700 i Rennebu. Skårsmoen forteller at det torsdag klokka 21.51 kom inn melding om at det var to okser på fylkesveg 700 ved Flåmoen.

- Det oppsto ingen skade, så det gikk nok i orden å få oksene bort fra veien, sier Skårsmoen.

