Vil fortsatt ha beskjed om funn av døde harer

Oppdal kommune vil fortsatt ha beskjed om noen finner døde harer. Den negative testen betyr ikke at det ikke er harepest i Oppdal, for haren var kommet såpass langt i forråtnelsesprosessen at det var vanskelig for Veterinærinstituttet og påvise harepest, skriver kommunen på sin nettside.

- Vi ønsker derfor å få sendt inn flere prøver om det blir funnet flere døde harer. Hvis folk finner døde harer, så ber vi de om å ikke røre dyret, men sende en SMS til 918 96 050. Oppgi posisjon, eller ca funnsted.

Det er også viktig at folk på tur ikke drikker vann av stillestående vann eller små bekker, for å unngå å bli smittet av en eventuell harepest. Det gjelder også hvis folk har med hund på tur, da de også kan få plager om de smittes av harepest.