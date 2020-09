Nyheter

«Lærere i 1. klasse ved Aune barneskole fortjener ukens blomst. Maken til fin gjeng. Ungene blir tatt imot på en helt fantastisk måte. De er varme og inkluderende». Slik lyder et av flere tips som Opdalingen har mottatt og som ønsker at lærergjengen for 1. trinn ved barneskolen skal få ukens blomst.