Den siste tiden har abonnenter av Berkåk vannverk og Innset vannverk måtte koke drikkevannet. For fem dager siden viste begge oppfølgingsprøvene av drikkevannet fra Innset vannverk fine verdier. Vannet ble friskmeldt og kokepåbudet ble opphevet.

Nå har svaret for de to oppfølgingsprøvene som er tatt for Berkåk vannverk kommet. De viser fine verdier og vannverket friskmeldes.

Kokepåbudet oppheves fra og med i dag.