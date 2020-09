Nyheter

Bak skranken, nesten skjult av oransje og svarte ballonger, sitter to blide ansatte i Vitnett AS. Denne uka åpnet den lokale internett og TV-leverandøren sine lokaler på torget i Rennebu for publikum, og hver mandag og torsdag kan du fysisk få treffe representanter fra bedriften "face to face".