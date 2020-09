Nyheter

405 Litago ble født i november 2003 og eies av gårdbruker Jon Sverre Sugaren på Meåsen, Grindal i Rennebu. Per mai i år, har superkua produsert 122 820 kg melk. Det er mest i hele landet, og 400 kg mer enn nummer to på lista over kyr som har produsert over hundre tonn med melk, tre år yngre Atlanta fra Sola.