Bønder foredler selv og tredobler verdien på kjøttet

Nyheter

De startet i fjor med foredling av kjøtt fra egne dyr. Jens Gynnild har drevet lakserøkeri i flere år, og så nye muligheter både innen laks og kjøtt. I sommer utviklet de sin egen fiskesuppe med villaks fra Gaula. Av mat de har i butikken på Strinde er det laksen som har hatt den lengste reisen, men på egen hånd.

Stadig flere er interessert

Også kundene har begynt å komme til gårdutsalget på Sveum. Camilla Gynnild er bonde sammen med Jens i Bangløkkja, og er godt fornøgd med starten for firmaet Mersmak.

- Folk har blitt mer bevisste på kvalitet og lokalmat. Etterspørselen stiger, og vi leverer både til privatpersoner og restauranter, forteller hun.

De to andre som er med på prosjektet er Olaug Sæther og Terje Knudsen.

Fra mjølk til kjøtt

Camilla og Jens Gynnild sluttet med mjølkeproduksjon, og gikk over til kjøttfe og ammedyr. Alt kjøttet skal de foredle og selge gjennom Mersmak. Ved utsalget på Sveum har de etablert et eget anlegg for langtidsmodning av kjøtt. Man må helt til Trondheim for å finne noe lignende.

- Her henger kjøttet i 28 døgn med en temperatur på 1,5 grader. Dette blir salgsvare hos oss, og Mama Rosa i Soknedal og Kroa på Støren selger allerede biff av dette kjøttet. Vi har også forespørsler fra restauranter i Trondheim, men vi må ta en vurdering på hvor mye vi kan levere, forteller Jens.

Både han og Terje Knudsen satser på lokalmat på heltid, mens damene ennå har arbeid utenfor gården. Men de hjelper til så ofte de kan, og åpner butikken så snart de hører en bil bremse utenfor.

Merpris

Jens forteller at de oppnår en verdi på kjøttet som er tre ganger større enn om de hadde solgt til et vanlig slakteri, slik de gjorde før.

- Vi kunne få 10.000 kroner for et ungdyr hos Nortura. Nå henter vi ut mellom 25.000 og 30.000 kroner fra det samme dyret, forteller han. De har ikke fått delta på Bondens Marked ennå, men er med i Reko-ringen i Trondheim, og har vært med på noen mindre markeder.

- Før jul i fjor var vi på julemarked på Melhusgården Øvre, og det var enorm respons. Far til Jens måtte kjøre heim etter en halvtime for å hente mer, forteller Camilla.

Hun og Jens har blant annet mohairgeit og frilandsgris på gården. Og de planlegger å satse på den skotske kjøttferasen Galloway. Til denne jula tenker de å lage både pinnekjøtt, spekeskinke og ribbe.

Flere nisjer

Olaug og Terje driver med sidet trønderfe og gammelnorsk spælsau, som også gir smak av Soknedal.

- Vi tenker å prøve oss på spekepølser også, men må skaffe oss litt mer erfaring først, sier Jens.

Røyking av laks har de fortsatt med, og de kjøper også laks til fiskesuppa.

En annen nisje har blitt slakting og skjæring av vilt.

- I fjor tok vi imot 50 dyr, men etter responsen å dømme kan vi komme opp i 150 i høst, forteller Jens. Da dreier det seg om elg, hjort og rein.

Mersmak har godkjent slakteri, og jaktterrenget er rett utenfor døra. Stadig flere jegere ønsker å la andre ta seg av jobben, og tilbake får de perferkt mørnet kjøtt, ferdig pakket. Det er nesten sånn at både husdyr og vilt kan løpe sjøl til foredlingsanlegget på Sveum.