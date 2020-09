- Dersom du er i tvil, så er du ikke i tvil

Nyheter

Politiet i Oppdal og Rennebu har hatt en rekke kontroller gjennom helgen. Her har fokus vært satt på promillekjøring, og spesielt lørdagens kontroller ga oppløftende resultater.

Kontrollene ble gjennomført i regn og kjølig vær, men resultatene varmet desto mer, i og med at det ikke medførte reaksjoner av noe slag.

Søndag gikk det ikke fullt så bra, da to sjåfører ble anmeldt for kjøring med for høy alkoholkonsentrasjon.

- Forholdene medførte forelegg, men ikke førerkortbeslag, skriver politiet på Facebook.

Det er derfor lett å slutte seg til oppfordringen fra politiet:

- Dersom du er i tvil om du er kjørbar dagen derpå, så er du ikke i tvil. La bilen stå eller skaff deg skyss på annet vis.