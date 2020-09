Nyheter

Circle K, Scandza og Peppes-eier Umoe Restaurants har inngått et samarbeid for å gjøre Peppes-pizzaen tilgjengelig hos den nærmeste bensinstasjonen. Samarbeidet har fått navnet «Peppes On-The-Go!» og innebærer at du fra 29. september kan kjøpe Peppes Pizza på Circle K-stasjoner over hele Norge, enten som porsjonspizza eller for å ta med deg hjem.