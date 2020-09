Nå kan det bli et nytt fagskoletilbud: - Dette har vært etterspurt lenge

Nyheter

- Dette er et tilbud som har vært etterspurt lenge, og som Nasjonalparken næringshage har dokumentert at det er et stort behov for. Jeg er veldig glad for at det nå ser ut til å komme på plass, sier Hanne Moe Bjørnbet (AP), nestleder i Hovedutvalg utdanning i Trøndelag fylkeskommune, og styremedlem i THYF.