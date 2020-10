Stenger torginngang til fordel for nye selvbetjente kasser

Nyheter

- Mega er på mange måter hjerte i senteret. Det er den butikken som genererer både mest folk og mest omsetning, slik at når vi begynte å bygge om senteret så var det litt rundt Mega for at den skal bli så optimal som mulig, sier driftssjef for Coop Oppdal SA, Ingrid Thjømøe Yttergren.