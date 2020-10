Skuffet over vedtak: - Vi håpet i det lengste at vi skulle få støtte

Nyheter

Inger J. Rosshaug og Kåre Holsetstuen i BUA Oppdal sier at de er skuffet etter torsdagens kommunestyremøte, hvor blant annet handlingsplanen 2021-2024 skulle behandles. Både Høyre og MDG og Arbeiderpartiet kom med konkrete forslag til hvordan man kunne gi BUA driftsmidler for de neste årene, men ble nedstemt av alliansen. Dermed fant ikke politikerne rom for å få inn BUA og driftsmidler inn i handlingsplanen.