Parkeringssituasjonen i Oppdal sentrum: Redd det kan bli «helt Texas»

Tirsdag hadde Oppdal Næringsforening (ONF) et møte om parkeringssituasjonen i Oppdal sentrum. Faggruppen handel og service var også til stede på møtet. Stein Mellemseter sier at ingen beslutninger ble fattet på møtet, men at de fremover vil se mer på parkeringssituasjonen i sentrum og hvordan den vil bli fremover, spesielt med tanke på når Innovasjonssenteret og nye Domus skal stå ferdig.