Nyheter

Politimesteren i Trøndelag har gitt ATV-sjåføren bota for at han flere ganger har kjørt i utmarka ved Hiåsen hyttefelt i Rennebu. Kjøringa skal ha skjedd fra mai til august i fjor. Dette melder avisa Sør-Trøndelag. Mannen hadde ikke løyve for slik kjøring. Sjåføren er bosatt i Viken fylke.