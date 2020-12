Nyheter

Etter årsmøtet for Oppdal Bondelag 2. desember, ble det klart at Anne Line Killingtveit er ny styreleder og tar over etter Kari Toftaker. I tillegg har det kommet to nye styremedlemmer, Jan Gunnar Havdal og Tuva Sandnes, som tar over for Rune Hindseth og Stein Ove Volden.