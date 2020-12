Nyheter

Søndag klokka 16.15 fikk politiet melding om at et rådyr var blitt påkjørt. Avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at påkjørselen skjedde på E6 fire-fem kilometer sør for Oppdal sentrum.

- Rådyret var i live, og lå i grøfta. Viltnemnda ble varslet. Det var ingen personskader, men små skader på kjøretøyet, sier Skårsmoen.