Ønsker billigere skikort

I et verbarforslag til budsjettet for neste år, ønsker Høyre følgende: «Kommunestyret ber ordfører og kommunedirektør gå i dialog med Oppdal skiheiser, med mål om å redusere priser på ski-kort for barn og familier. Sak legges frem for formannskapet, her må samarbeid med næringsliv, bruk av frikort for fritidsaktiviteter, samt tiltak som ALLEMED og Fritidserklæringen drøftes. Det er også naturlig å tenke innspill om delfinansiering fra kommunenog saken bes derfor legges frem før behandling av handlingsplan til våren 2021».