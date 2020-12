Er i gang med smittesporingen - flere må i karantene

Nyheter

Smittesporingen etter koronautbruddet i Rennebu har ledet helsepersonellet til Oppdal. De ber nå alle fra allidretten i Rennebu som var i svømmehallen mellom klokka 11 og 14 om å teste seg for korona.

- En av de smittede var lørdag 5. desember i svømmehallen i Oppdal sammen med Allidretten i Rennebu idrettslag. Alle som var i svømmehallen sammen med Allidretten må kontakte legekontoret for testing så snart som mulig, skriver Rennebu kommune i en pressemelding. Telefonen for å avtale koronatesting er 908 10 442 eller 901 99 750 mellom klokka 08.30-11 og 12-14. Kommunen minner dessuten om koronareglene:

- Alle har også karantene til og med 15. desember.

Koronautbrudd i Rennebu: 97 er satt i karantene Tre nye smittetilfeller i Rennebu fører til at sykehjem, omsorgsboliger og boligavdeling stenges for besøkende.

Også Oppdal kommune har gått ut med informasjon til sine innbyggere.

- Koronagruppen har vært i kontakt med de vi har oversikt over som har vært i bassenget på samme tidspunkt, og de er bedt om å være oppmerksom på symptomer og teste seg dersom de får symptomer, skriver ordfører Geir Arild Espnes i en epost.

Koronagruppen i Oppdal ønsker i tilknytning til tidligere utsendt pressemelding torsdag kveld å presisere at de som har vært i bassenget på Oppdal lørdag den 5. desember mellom klokka 11 og 14 sammen med Rennebu idrettslag er vurdert forskjellig fra de som kun har vært gjester i bassenget på egen hånd mellom klokka 12 og 14.

- Dette er bakgrunnen for at det er ulike føringer fra Rennebu kommune og Oppdal kommune. De som har vært i gruppen fra Rennebu er vurdert å være utsatt for en større smitterisiko enn de øvrige.