Koronautbrudd i Rennebu: 97 er satt i karantene

Nyheter

Torsdag er det påvist koronasmitte i Rennebu.

- Smittesituasjonen er uoversiktelig akkurat nå. 42 elever og ansatte ved Rennebu barne- og ungdomsskole er satt i karantene, 41 ansatte og barn knyttet til to avdelinger ved Vonheim barnehage er satt i karantene, 14 ansatte innen helse og omsorg er satt i karantene.

Dette opplyser Rennebu kommune.

Stenger sykehjemmet for besøkende

Sykehjem, omsorgsboliger og boligavdelinga stenges for besøkende inntil videre.

Det jobbes for fullt med smittesporing og det planlegges omfattende testaktivitet fremover. Det er så langt registrert tre personer med positiv smitte, tre personer satt i karantene tidligere i uka retestes.

De smittede er et barn i barnehagen, en helsearbeider ansatt ved sykehjemmet - disse to er i samme familie. Den tredje smittede er elev ved Avdeling for integrering og kvalifisering. Ingen av de smittede har symptomer.

Kveldens kommunestyre vil som en konsekvens av dette bli gjennomført digitalt.

Det jobbes for fullt med smittesporing, og kriseledelsen vil komme tilbake med oppdatert informasjon vedrørende smitteutbruddet i Rennebu.

- Uoversiktlig

Opdalingen har foreløpig ikke lyktes i å få kontakt med kommuneoverlege Tove Hem, men etter det avisa erfarer, skal det være snakk om at smittekilden stammer fra Trondheim.

- Situasjonen er foreløpig uoversiktlig, men jeg kan bekrefte smittetilfelle i Rennebu. Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi vet mer, sier ordfører Ola Øie i en kommentar.

Stengte veikroa

Vi understreker at Berkåk Veikro ikke er pålagt spesifikke tiltak i forbindelse med smitteutbruddet. Serveringsstedet har likevel valgt å stenge sine lokaler.

- Vi tar dette på alvor og har valgt å stenge midlertidig. Dette er noe vi ikke er pålagt å gjøre, men inntil vi mottar mer informasjon, har vi valgt dette. Nå er vi i full gang med å desinfisere og vaske ned veikroa for å være på den sikre siden, sier Inge Olav Nyberg ved Berkåk Veikro.

Noe senere har Nyberg oppdatert informasjon å komme med.

- Tilfellet som knyttet smittetilfellet til Berkåk Veikro er bekreftet negativ. Veikroa kommer derfor til å åpne igjen i løpet av ettermiddagen, sier han.

Saken oppdateres.